Dit is ondermijning: een veelkoppig monster

VIDEOWie politiemensen, juristen of wetenschappers vraagt naar hun definitie voor ‘ondermijning’ krijgt doorgaans eerst een diepe zucht te horen. Ze vinden het een term waar je niets mee kunt. Of alles. Want je kunt beredeneren dat elke vorm van criminaliteit de samenleving ondermijnt. Maar ‘ondermijning’ kom je niet tegen in het Wetboek van Strafrecht. Of in de computersystemen van de politie.

De term werd tien jaar geleden door de Amsterdamse politiecommissaris Bernard Welten gebruikt in een alarmerend rapport over criminaliteit. Een jaar later adopteerde minister Opstelten de term en sindsdien waarschuwt elke rechtgeaarde bestuurder en misdaadbestrijder ervoor, vooral in Brabant.

Een burgemeester die het over ondermijning heeft, voedt het gevoel dat ondergraving van onze samenleving op de loer ligt. Dat er sprake is van groot gevaar. Overdreven? Zeker. Als je tenminste doelt op bestuurlijke ondermijning; het gevaar dat de misdaad op het punt staat om in Brabant de macht over te nemen.

Maar zeker niet als je ondermijning ziet als een verzamelterm voor zware georganiseerde drugscriminaliteit. Als je wijst op lieden die met criminele praktijken zoveel mogelijk geld willen binnenharken, om dat vervolgens via een witwasconstructie terug te pompen in de legale wereld; economische ondermijning.

En ook niet als je al die kleine vissen voor ogen hebt, bij wie je de maatschappelijke ondermijning ziet. Mensen die, zonder dat hun buren alarm slaan, uit armoede een kwekerijtje op zolder laten aanleggen en zo uiteindelijk de ellende in gesleurd worden. Of jonge gasten die met criminele klusjes gemakkelijk geld ‘verdienen’ en het nog gemakkelijker uitgeven aan luxe spullen, waarmee ze vakkenvullende leeftijdgenoten in de verleiding brengen.

Zo beschouwd is ondermijning een veelkoppig monster dat alle aandacht verdient.

