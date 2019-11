Dit is waarom iedereen op nationale AI-cursus moet

Bijna een jaar na de lancering meldt de organisatie 60.000 deelnemers. Daarvan zijn er 42.000 afkomstig van leerlingen van lagere en middelbare scholen voor wie de junior-variant van de cursus in het leven is geroepen.

De initiatiefnemers hopen 1 procent van de Nederlandse bevolking met de online cursus te bereiken. Naar die 170.000 deelnemers is wel een stap gezet, maar het aandeel van de beroepsbevolking is nog gering.

Toch heeft de stichting achter de cursus het vertrouwen dat het grote publiek zal volgen. ,,We hebben veertig partners die intern de deelname aan de cursus aanjagen. Bedrijven als Philips, KLM en ING doen dat sinds oktober”, zegt Su Yin Timp namens de stichting.

Al verweven in dagelijks leven

Waarom zouden we de cursus moeten volgen? Omdat kunstmatige intelligentie al in ons dagelijks leven is verweven. Bol.com bijvoorbeeld zet zelflerende systemen in voor de koopaanbevelingen die het doet aan bezoekers. Zoekmachines schotelen informatie voor op basis van wat we eerder zochten op het internet. Om een idee te krijgen over wat we van de inzet van kunstmatige intelligentie moeten vinden, kunnen we volgens de initiatiefnemers in ieder geval goed geïnformeerd de discussies aangaan.

De cursus duurt vier tot vijf uur en is opgedeeld in acht onderdelen. Inspiratiebron is het Finse ‘Elements of AI’, dat is ontwikkeld door de universiteit van Helsinki. Aan de Nederlandse variant is bijgedragen door experts van verschillende universiteiten in het land. De Nationale AI Cursus is een initiatief van AI for Good, Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) en Elephant Road.

In Zuidoost-Brabant wordt de cursus intern gepromoot binnen onderwijsinstelling Fontys. Brainport Development verspreidt het belang van de cursus via het platform ‘Samen klaar voor de toekomst’, over wat we zouden moeten doen om ons te ontwikkelen en bij te spijkeren als het gaat om toekomstige vaardigheden.