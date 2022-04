Dit jaar is de tiende editie van de Koningsspelen, zo zag het er de afgelopen jaren uit

Op 26 april 2013 waren de eerste Koningsspelen, als initiatief om kinderen te laten bewegen en te vieren dat koning Willem-Alexander gekroond werd. Basisscholen zijn niet verplicht om eraan mee te doen, tóch doen ruim 6.000 basisscholen met in totaal zo'n 1,2 miljoen kinderen mee met de Koningsspelen.

Tekst gaat hieronder verder

Sport, maar vooral spel

Dat er gesport wordt op de Koningsspelen is duidelijk, toch wordt er vooral aandacht besteed aan het hebben van een gezellige dag. Zoals op deze foto uit 2017, waar de scholieren speelden met een wel heel grote bal.

Volledig scherm Op sportboulevard De Wisselaar wordt fanatiek gesport in het kader van de Koningsspelen. Maar behalve sport en spel was er ook ruimte voor wat meer onconventionele spellen. © Ramon Mangold/ Pix4Profs

Zo konden in 2021 de kinderen van groep 5 van OBS De Korenbloem in Oirschot spelen op de stormbaan die de schooldirecteur speciaal had laten aanrukken.

Volledig scherm Leerlingen van groep 5 van obs De Korenbloem kunnen eindelijk weer een keer uit hun dak gaan op de stormbaan die de schooldirecteur voor de Koningsspelen liet aanrukken. © Kees Martens / DCI Media

In 2021 werd bij basisschool De Wildert in Breda zelfs booggeschoten. Joep genoot er zichtbaar van.

Volledig scherm Boogschieten tijdens de Koningsspelen met Joep (11 jaar/ groep 8) op het plein van basisschool 'De Wildert' in de Haagse Beemden. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Dresscode

Wat het thema van de Koningsspelen ook is, er wordt in ieder geval van de kinderen gevraagd of ze oranje dragen. Dat was goed te zien in 2017 bij basisschool De Meander in Vught.

Volledig scherm Kinderen van basisschool Meander tijdens de Koningsspelen op het voorplein van FlikFlak. © Marc Bolsius

Deze kinderen van basisschool Christoffel in Tilburg gaven in 2013 gehoor aan de dresscode, tijdens het spelen van Oud-Hollandsche spelletjes.

Volledig scherm De kinderen van basisschool Christoffel in Tilburg hebben veel plezier tijdens ouderwetse spelletjes. © Jeroen van Eijndhoven / PVE

Corona mocht in 2020 in Oss de pret niet bederven. Daar waren allerlei ‘Koningsspelen-eilandjes’. In de video hieronder is goed te zien hoe het er die dag aan toeging.

Tekst gaat hieronder verder

Hoog bezoek

Sommige basisscholen krijgen bij de Koningsspelen ‘hoog bezoek’. Zo kwam een hulp-koningspaar in 2013 de eerste Koningsspelen van basisschool Sterrebos in Oss openen. Met chauffeur kwamen ze aan op de speelplaats van de basisschool.

Volledig scherm OSS Basisschool Sterrebos aan de Verdistraat in Oss kreeg gisterenochtend koninklijk bezoek. © Edwin van Zandvoort

Bij basisschool De Parel in Breda kwam in 2019 zelfs een heuse ridder een spel spelen. De Parel pakte uit want ze vierden hun 5-jarig jubileum in combinatie met de Koningsspelen.

Volledig scherm Koningsspelen, voor basisschool de Parel in de Bredase wijk Heuvel zijn ze dit jaar speciaal. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Fitness

Hoewel het vooral gaat om een leuke dag hebben, moeten de kinderen wel echt sporten. In 2013 probeerden kinderen in het centrum van Bergen op Zoom verschillende sporten uit. En dat terwijl het regende.

Volledig scherm In het centrum van Bergen op Zoom vermaken de kinderen zich door allerlei sporten uit te probreren. Dat het regent, lijkt hen niet te deren. © NIELS KREBBEKX

Of in 2018 in het Genneperpark in Eindhoven - toen wel zonnig - waar flink werd gehockeyd.

Volledig scherm Koningsspelen op de Genneperpark in Eindhoven. © FotoMeulenhof

Na de corona-koningsspelen van de afgelopen twee jaar kunnen er dit jaar weer 'gewone’ Koningsspelen gehouden worden. De sfeer zal er dus goed inzitten, gelukkig zal het weer naar verwachting ook goed zijn. Het wordt dus weer lekker zweten, zoals in 2018 in Zevenbergen.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.