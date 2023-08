Dit jaar mogen ook 60-plussers een balletje slaan op het Krabbentoernooi

Nieuwe aed’s in buitenge­bied Gilze maken van eerste burgerini­ti­a­tief na veel geduld een succes

GILZE – Het heeft even geduurd, maar het eerste burgerinitiatief in de gemeente Gilze en Rijen is met succes afgerond. In het buitengebied in Gilze en Molenschot zijn in totaal zeven aed’s geplaatst.