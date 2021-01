Dit jonge gezin vluchtte uit China vanwege corona, maar is nu weer terug: ‘Restaurants zitten hier vol’

Nieuwsover­zicht | Eerste prikken tegen corona zijn gezet - Man gooit molotov­cock­tail naar gemeente­huis

6 januari ‘Dit is het begin van het einde van de coronacrisis’, zei minister De Jonge woensdag nadat in Veghel verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri als eerste in Nederland werd ingeënt met het coronavaccin. Een inwoonster van Veen spreekt zich hardop uit over de ‘stooktraditie’ in het dorp en naar nu blijkt is tijdens nieuwjaarsnacht geprobeerd een molotovcocktail te gooien tegen het gemeentehuis van Valkenswaard. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.