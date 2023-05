Dit medicijn helpt tegen artrose • Brand bij show in Efteling • Lichaam gevonden in woning

Elin (10) kan dankzij dit apparaat een partijtje mee voetballen: ‘Best zwaar hoor, in zo’n rolstoel’

Elin van Dongen (10) voetbalt een potje met haar zusje en haar broertje. Dat klinkt heel gewoon, maar dat is het niet: Elin zit in een rolstoel en voetballen was voor haar tot nu toe een onmogelijkheid. Met de AmiGo, een apparaat dat aan een rolstoel bevestigd kan worden, kan ook zij een balletje trappen.