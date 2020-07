Dit moet je weten als je in België gaat tanken of bier halen

Jop Vissers Vorsten­bosch schildert het Hollandse licht, van Philips

11:17 DEN BOSCH - Honderdduuzend miljard lumen is de titel van de installatie die kunstenaar Jop Vissers Vorstenbosch (Veghel, 1986) neerzette in de Willem Twee Fabriek in Den Bosch. Twee weken lang was het sjouwen met tegels en latjes en met lichtbalken en tl-buizen. Maar het zware werk loont zich. Honderdduuzend miljard lumen imponeert en is een fascinerend spel met licht en ruimte.