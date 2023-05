Dit staat er dit jaar op festival Op De T in Bergen op Zoom

Kinderen verzonnen dat iemand vanaf brug in water was geduwd in Tilburg: ‘Valse melding doen is heel gevaarlijk’

TILBURG – Hulpdiensten waren afgelopen vrijdag in Tilburg urenlang bezig met een zoekactie bij een brug aan de Voldijk. Een man die op de reling zat, zou daar door een passerende scooterrijder in het water zijn geduwd. Maandag laat de politie weten dat het om een valse melding bleek te gaan. ‘We gaan hierover met de ouders van de melders in gesprek.’