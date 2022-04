Dit verhaal jeukt ... ‘Helemaal leeggezogen door die schurft!’

Woningzoe­ken­den in Asten kunnen medio 2023 meedingen naar kavels in Loverbosch 3

ASTEN - Woningzoekenden in Asten moeten medio volgend jaar alert zijn. Dan gaan waarschijnlijk de eerste kavels uit de derde fase van nieuwbouwwijk Loverbosch in de verkoop. In totaal komen er ongeveer 250 huizen bij.

4 april