Dit zijn de interessantste Brabantse vrouwen waar je (misschien) nog nooit van hebt gehoord

Kaartje Huizenprij­zen bijna verdubbeld in tien jaar tijd, Brabant zit onder het landelijke gemiddelde

In grote delen van het land zijn de huizenprijzen sinds 2013 bijna verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Brabant zijn de huizen in tien jaar tijd tussen de 84,7 procent en 88,2 procent gestegen.