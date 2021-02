Dit zijn de kanshebbers voor de beste Brabantse Carnavalskraker van 2021

Zelfs in dit bizarre jaar stuurden tientallen enthousiastelingen hun liedje in voor de Brabantse Carnavalskrakerverkiezing van BN DeStem, Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad. Van Tilburg tot aan Bergen op Zoom, uit alle hoeken van de provincie vielen vrolijke deuntjes de mailbak binnen.

Het was een zware taak voor de jury om slechts vijf nummers uit te kiezen, maar het is gelukt. Na stevig -digitaal- overleg presenteren wij hier de genomineerden voor de Brabantse Carnavalskraker van 2021. Je kan tot en met zondag 7 februari stemmen op jouw favoriet. De jury kiest de uiteindelijke winnaar, maar het publiek bepaalt de publiekslieveling. Uiteraard wordt die uitslag meegenomen in het juryoordeel voor de absolute winnaar.

Juryberaad

De jury bestaat uit drie fervente carnalsvierders uit Helmond, Tilburg en Heijningen. Heel de provincie is vertegenwoordigd. De juryleden vinden het belangrijk dat de gekozen nummers in deze moeilijke tijd toch genoeg licht in de duisternis brengen. Daarnaast moet het nummer origineel en kwalitatief sterk zijn.

Stemmen kan hier. De video's van de vijf genomineerden staan er in willekeurige volgorde onder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zanger Kafke x Gullie - Steiger

Zanger Kafke uit Drunen is niet voor één gat te vangen. Nu alle optredens al maanden stilliggen is hij weer aan de slag gegaan in zijn oude beroep: in zijn geval als lasser/metaalbewerker in de machinebouw. Maar er is wel een nieuwe single: Steiger. ‘Als pleister op de komende carnaval…’

Bennie Beenham & Dubbel Feest - Quarantaine Carnaval

De lockdown is goed besteed door het Brabantse duo Dubbel Feest en de Haagse Bennie Beenham. Samen maakten ze het lied ‘Quarantaine Carnaval'. Actueler kan haast niet in deze corona-carnavalstijd.

De Raad Van Elf - Feesten Doen We Overal

‘Ons goede voornemen: laten we zodra het weer kan van 2021 een feestje maken', zegt De Raad Van Elf uit Deurne op haar facebookpagina. En of ze dat gelukt is!

Peter Selie - Omdat Ik Een Ray-Ban!

‘Ik heb een gerecht met kikkererwten maar hoemoes dà òk alweer?’, vroeg Bart Stoop alias Peter Selie uit Breda zich vorig jaar nog af. De winnaar van vorig jaar maakt dit jaar opnieuw kans om de verkiezing te worden met zijn nieuwe hit ‘Omdat Ik Een Ray-Ban!’

Schorre Chef & MC Vals - Ladderzat

Voor Schorre Chef & MC Vals uit Eindhoven is het allemaal met een grote grap begonnen, zeggen ze op hun website. Eind 2016 brachten ze voor de grap de carnavalskraker ‘Ik Moet Zuipen!’ uit. Het nummer werd razend populair. Zal dat met ‘Ladderzat’ opnieuw gebeuren?

Over de uitslag van het stemmen wordt niet gecorrespondeerd.