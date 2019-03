Dit zijn de Statenleden voor FvD in Brabant: een notaris, een manegehouder, een schaker én Hans Smolders

Oké, eerlijk is eerlijk. Niet iedereen zal Wilma Dirksen, de nummer 5 op de VVD Provinciale Statenlijst kennen. Dus om dit verhaal nu meteen te beginnen met ‘wie zijn toch die Brabantse Forum voor Democratie-kandidaten’, zou een beetje makkelijk zijn. En toch doen we het. Want tik ‘Wilma Dirksen’ bij Google in en je vindt meteen informatie over haar (politieke) achtergrond. Sterker nog, in twee minuten kom je van alles te weten over de eerste tien VVD’ers op de lijst. Hoe anders is dat bij Forum voor Democratie. Duidelijk is dat Hans Smolders (een naam met 294.000 resultaten in Google) plek zal nemen in het Provinciehuis in Den Bosch. En inmiddels hebben we ook iets gehoord van de nummer één Eric de Bie. Maar wie o wie zijn toch die anderen mannen?(ja, de lijst telt geen enkele vrouw ). Wat doen zij in het dagelijks leven, en vooral...wát willen ze voor Brabant?