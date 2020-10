Dit zijn joekels van huisdieren: ‘78 kilo op schoot doet weleens pijn’

Konijn Babbeltje past zo goed in de familie Brouwers, dat het dier een eigen villa heeft in de tuin. Met een speciaal binnenhok met verdieping, een veranda en een buitenren.



,,Zonder Babbel is ons gezin niet compleet", vertelt moeder Alexandra. De vier jaar oude Blauwe Vlaamse Reus is de beste vriendin van dochter Silke (12), die het ook wel het liefste en tamste konijn op aarde noemt.



Het liefste knuffelt Silke heel de dag met Babbel, want die is altijd ‘zo lekker warm'. Maar het konijn is zelfs zo groot dat het niet helemaal op schoot kan liggen bij Silke. Moeder Alexandra: ,,En als ze naar de dierenarts moet, vervoeren we haar in de hondenbench. Maar met 9 kilo is die best zwaar.”