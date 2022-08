Dit zit er in het water bij een zwemplas: Durf jij nog te gaan zwemmen?

Vrouw raakt klem onder brandslang­kast en overlijdt in parkeerga­ra­ge Uden

UDEN - Een oudere vrouw in een scootmobiel is woensdagmiddag om het leven gekomen in een parkeergarage aan de Pastoor Spieringsstraat in Uden. Volgens de politie gaat het om een noodlottig ongeval.

11 augustus