DJ La Fuente nodigt ons uit om in zijn ‘vibe’ te komen en Johan Vlemmix was ooit mijnwerker

BRABANT BYTESKorte updates van onze eigen Brabantse sterren op social media. In de rubriek Brabant-Bytes struinen wij het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van onze eigen BB’s, oftewel: Bekende Brabanders.

Dit bericht wordt gedurende de dag ververst.

Heb je een beetje inspiratie nodig, zo vlak voor het weekend? Guido Weijers is de man bij wie je moet zijn. Want, jaja mensen, er mag dan wel kans zijn op buien en zware windstoten... ,,We gaan er toch een fijne dag van maken", schrijft hij gedecideerd! Thanks, Guido.

Vincent Johannes Rudolf Claase, bij het grote publiek bekend als Vinzzent, is door het dolle heen. Zijn nummer, ‘Dit is wat het is’, is paradeplaat bij Sterren.nl en dat moet gevierd worden.

Het is bijna weekend, en dus is het tijd om uitgenodigd te worden in de vibe van DJ La Fuente. Het lijkt een kwestie van tijd totdat de webcam gaat sneuvelen.

We begrijpen niet heel veel van deze post, maar ach. Maakt dat nou écht iets uit? Johan Vlemmix schijnt ooit mijnwerker te zijn geweest, dames en heren!

Styliste Lonneke Nooteboom is naar eigen zeggen bijna klaar voor een rustig weekend. Dat ‘bijna’ zal wel slaan op de fotograaf die haar zo op straat lastig lijkt te vallen. Ze is trouwens in Oisterwijk, mensen!

Een jonge Frans Bauer, vriend van de show, en ‘zijn’ Mariska. Wat een pláátje, ze zijn geen spat veranderd, toch?