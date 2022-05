Dobberen in de zwembadcontainer is populairder dan verwacht: ‘Je moet gewoon aanpakken’

Nieuwsover­zicht | Honderden vluchten Transavia sneuvelen - Meerdere kinderen onwel tijdens feest

Door personeelstekorten worden komende zomer honderden vluchten van Transavia geschrapt. Dat raakt ook vakantievluchten vanaf Eindhoven Airport. Bij een zogeheten Minor feest in Helmond zijn vrijdagavond meerdere kinderen onwel geworden. En de man die vrijdagochtend zwaargewond werd gevonden in een natuurgebied in Helvoirt, blijkt een 68-jarige Bredanaar te zijn. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.

21 mei