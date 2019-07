Dode bij ongeval Etten-Leur is 17-jarige jongen uit Zevenbergen

Zomerserie Klimaat in Brabant: Toerist zoekt de schaduw op in Brabant

10:21 VOLKEL - Ze lagen er ooit bij bosjes: diepgebruinde zonaanbidsters, liefst met de borsten bloot, op het strand van recreatieplas Hemelrijk in Volkel. Eigenaar Ton Derks ziet het steeds minder gebeuren. In plaats daarvan zoeken de duizenden bezoekers steeds vaker de schaduw op. Of we even met hem meekijken naar al die parasols op de terrassen. ,,Ik heb er veel meer staan dan pakweg dertig jaar geleden. Bezoekers vragen er om. Ze mijden liever de zon dan dat ze hem een hele dag opzoeken. Dat is echt veranderd in de recreatie."