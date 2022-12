Dode en gewonde bij ongeval in Breda

Rechter spreekt vrouw (48) vrij van mishande­len man met verstande­lij­ke beperking in Sint Anthonis

DEN BOSCH/SINT ANTHONIS Een inwoner van Sint Anthonis met een verstandelijke beperking vertelde in de zomer van 2020 tegen politieagenten dat een 48-jarige vrouw uit Den Bosch hem had geslagen in zijn woning. De begeleidster van de man vertelde daar direct bij dat de man ‘een rijkelijke fantasie had’. Politierechter B. Zijlstra sprak de Bossche vrouw donderdagmiddag vrij van mishandeling.

