Dode gevonden op straat in Breda, politie zet gebied in buurt rechtbank breed af

Mien (77) zat ruim twee uur vast in een lift waar vaker iets loos mee is: ‘Ik ben maar wat gaan dutten’

Ze zat meer dan twee uur vast in de lift van haar appartementencomplex in Boxmeer. Een lift met een voorgeschiedenis. Mien Coopmans-van Genderen (77) is blij dat ze ‘het overleefd heeft’.