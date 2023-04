Dode man gevonden in Valkenbergpark in Breda.

Piepjonge punkers uit Den Bosch spelen op de Zwarte Cross: ‘Ik ben rustig, behalve op het podium’

DEN BOSCH - Snoeiharde punk in de stijl van de jaren 80 is misschien niet wat je verwacht van een band met 14-jarigen. Toch timmeren zanger Pan en gitarist Jorda uit Den Bosch met hun band No Way flink aan de weg. Ze spelen deze zomer zelfs op de Zwarte Cross.