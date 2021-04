Dodelijk drugslab: vrijspraak voor schoonzoon Klaas Otto, wel 6 jaar cel voor witwassen

Paul G. had volgens justitie geïnvesteerd in het drugslab in het Belgische Hechtel-Eksel. In dat vieze hok kwamen in januari 2019 Fuat (23) en Alain (25) uit Eindhoven en Avik (22) uit Valkenswaard om het leven door koolmonoxidevergiftiging. Jongens die werkten voor Harvey P. uit Valkenswaard, een vriend van G. Zij leerden elkaar kennen in de tijd dat ze allebei lid waren van motorclub No Surrender, opgericht door de G.’s schoonvader.