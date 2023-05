Dodenherdenking Roosendaal: burgemeester waarschuwt voor vervreemding en conflict

indebuurt.nl Nieuwe horecazaak komt in pand van YB: 'Over de keuze van het pand hoefden we niet na te denken'

Deze week werd bekend dat YB onze stad heeft verlaten, maar het pand in de Orthenstraat heeft al een nieuwe bestemming. The Happiness Café opent hier binnenkort haar deuren en ook daar kun je terecht voor je ontbijt, lunch of koffie. Eigenaar Linsey vertelt enthousiast over de komst van de zaak naar Den Bosch: “We kunnen niet wachten!”