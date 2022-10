Doemscenario werd werkelijkheid: zo zijn Hebe en Sanne gevonden

Brand Beugen treft jong en oud bedrijf; ‘Triest, heftig’ en dus een nacht zonder slaap

BEUGEN - Verwrongen staal en een voorgevel. Meer is er niet van een bedrijvenpand in Beugen waar zondag brand woedde over. ,,Triest, heftig”, zegt Pierre Hermans van Hahebo.

18 oktober