Domien geeft ons zijn zwoelste blik en Beertje lijkt sprekend op haar dochter

Ambtenaar Wichard de Benis Nederlands kampioen op Veldloop voor ambtenaren

15:48 BEST - Hij heeft het weer geflikt. Tijdens de NK Veldloop voor Ambtenaren in Best won Wichard de Benis van de gemeente Best de 12 kilometer in de categorie 54+. Zijn strategie, aansluiting blijven houden bij de jongere deelnemers en zo een gat slaan naar zijn directe tegenstanders, werkte. ,,Ik heb er wel aan moeten trekken”, vertelt De Benis. ,,Een zwaar parcours, met al dat zand.”