Domien geniet op Bali van pannenkoeken en Alex Maas showt zijn afgetrainde lijf

Kaartje 56 Brabantse politici op zowel lijst van Provincia­le Staten als Waterschap­pen

11:00 In Noord-Brabant zijn er 56 politici die zich kandidaat stellen voor zowel de Provinciale Staten als de Waterschappen. Dat is 11,3 procent van de ruim 500 Brabantse kandidaten, blijkt uit cijfers van LocalFocus en Open State. In heel Nederland zijn het er ruim een op de tien kandidaten die op beide lijsten staan. Elke provincie kent wel een aantal van die kandidaten, maar het verschilt sterk per regio om hoeveel mensen het gaat.