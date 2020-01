Domien laat zich van een andere kant zien en wordt Tanja Jess nu vergeten?

Brabant BytesKorte updates van onze eigen Brabantse sterren op social media. In de rubriek Brabant Bytes struinen wij het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van onze eigen BB’s, oftewel: Bekende Brabanders. Iedere maandag blikken we terug op het weekend van onze sterren.

Dit bericht wordt gedurende de dag ververst.

Wat schattig! Lisa Vol, een van de OG3NE-zusjes heeft een nieuw huisdier en is helemaal verliefd. Net als wij.

Hoe voel jij je als het maandag is? Moe, somber? Dat hoeft dus niet. Sommige mensen, zoals Rico Verhoeven, beginnen de week vol kracht!

Wat een ‘smooth boy’ kan het toch zijn. Domien Verschuuren laat een andere kant van zich zien dan normaal. In de spotlights, met rood pak aan.

Wat een verjaardag voor Tanja Jess! Haar kinderen vergeten het zelfs en haar man noemt haar zijn ‘favoriete pain-in-the-ass’. Gelukkig is daar net op tijd een mooie bos bloemen.

Hij mag vandaag 29 kaarsjes uitblazen: PSV’er Jeroen zoet is jarig! En dat ‘viert’ hij in Doha, Quatar, waar de club op trainingskamp is.

Over sporten gesproken. Daar lust Sylvie Meis natuurlijk ook wel pap van. Hou kun je anders zo'n lichaam houden? Sylvie bevindt zich maar wat graag in de sportschool, waar ze ook nog eens heel aantrekkelijk weet te kijken terwijl ze zich in het zweet werkt.

Hard werken doe je niet alleen voor geld. Maar ook voor je kinderen, op vakantie. Art Rooijakkers doet hard zijn best om zijn koters te entertainen.

Echte wereldsterren gaan naar de Golden Globes. En daar hoort Sylvia Hoeks overduidelijk ook bij.

De bosbranden in Australië maken veel los bij onze sterren. Zo ook bij de vrouw van Frans, Mariska Bauer. Ze roept iedereen op mee te bidden voor het land.

Het was een goed weekend voor Mathieu van der Poel in Gullegem en dus een goed begin van 2020. Wat zal er nog meer volgen voor hem dit jaar?

Met haar grote liefde Ruud de Wild geniet Olcay Gulsen van een vakantie. Helaas is het niet zo zonnig....toch een zonnebril nodig Olcay?

Zwemmen in de Beringzee: waarom ook niet. Leo Alkemade is niet vies van het zwemmen in open water, in de kou. Zijn familie daarentegen....Gelukkig moedigde zijn lieve gezin hem wel aan! Respect Leo.