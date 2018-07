Domien leest de Playboy en 'lelijke kale man' Van Gerwen groot afgebeeld in Las Vegas

Angst voor natuur­brand op We Are Electric: koken en barbecue op camping verboden

10:19 LIEMPDE/BOXTEL - Bezoekers van We Are Electric in Liempde mogen komend weekend niet koken en barbecueën. Er wordt op het festival ook streng gecontroleerd op het op de grond gooien van sigarettenpeuken. De gemeente heeft donderdag een code rood uitgeroepen.