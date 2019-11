Domien Verschuuren steekt zijn tong uit en Olcay Gulsen houdt haar lippen stijf op elkaar

Lichaam van Lisan (17) uit Breda verwoest door ziekte van Lyme, behande­ling in Duitsland geeft eindelijk hoop

11 november BREDA - ,,Een maand geleden kon Lisan niet langer dan vijf minuten lopen. Nu wandelen we iedere avond samen een half uur door de wijk. Ongelooflijk!”, zegt de moeder van Lisan Donkers (17). Door een tekenbeet op haar zevende kreeg de Bredase de ziekte van Lyme, wat een verwoestende uitwerking op haar lichaam had. Ze kon bijna niks meer, maar na eindelijk een behandeling in een Duitse kliniek te hebben gekregen is er een sprankje hoop.