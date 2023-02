Dommelbaorzedurp doet ‘dees joar alles anders’ en hoopt dat carnavalsvierders in Vught blijven

VUGHT - Het is hard werken maar carnaval in Dommelbaorzedurp is nog steeds in trek volgens de evenementencommissie. Dat bewijst de kindermiddag afgelopen weekend. Zeker driehonderd kinderen ‘deinderden deur’.

Door te vernieuwen en leuke evenementen te organiseren hoopt Dommelbaorzedurp dat Vughtenaren in Vught carnaval blijven vieren. ,,Misschien blijven ouders met kinderen juist in Vught omdat het in Den Bosch steeds drukker wordt”, redeneert Anouschka Verheij van de evenementencommissie van Dommelbaorzedurp.

Een van de wijzigingen is het samenvoegen van de Kinderoptocht en de Grote Optocht op carnavalszondag. ,,In 2020 kon de Grote Optocht vanwege het weer niet doorgaan. Die is op dinsdag samengevoegd met de Kinderoptocht. Zowel deelnemers als toeschouwers vonden dat heel leuk. De kinderen kregen meer aandacht. Dus doen we dit nu weer met de Prinsenwagens voorop, dan de Kinderoptocht met er achteraan de Grote Optocht in een mooie route langs verschillende horecazaken.”

Kinderen bezoeken bouwhal

In de bouwhal aan de Molenvenseweg worden volgens Verheij verschillende grote wagens gebouwd. ,,En de JJ-Bende (jongeren) bouwt een wagen bij iemand thuis. Dat is voor ons dus nog een verrassing. Dan doen er nog één of twee wagens mee uit Cromvoirt, diverse loopgroepen, individuelen en dus de Kinderoptocht. Die kunnen tot het laatste moment aanmelden. We zijn heel benieuwd naar het aantal deelnemers.”

Volledig scherm De kinderen kregen na de rondleiding cake en limonade. © Roel van der Aa

Woensdag bezochten zo'n negentig kinderen de bouwhal. ,,En kregen uitleg van onze Raad van Elf, Burgermoejer en Nico Schapendonk, de beheerder van de bouwhal over carnaval en het bouwen van wagens. Op deze manier proberen we ze te enthousiasmeren.”

Educatief lesprogramma Ties & Fien

Het motto ‘Dees jaor gaot alles anders’ is bewust gekozen. Zo is er bijvoorbeeld geen ‘Deun en Deinder veur de Keinder’ meer maar maakte de liedjeswedstrijd afgelopen weekend plaats voor de kinderspelmiddag ‘De Keinder Deinderen Deur’.

Verheij: ,,Die is door zo'n driehonderd kinderen bezocht. Daar zijn we echt trots op. Als je aandacht besteedt aan carnaval kun je echt nog iets bereiken. En dat carnaval nog steeds leeft in Vught is ook te zien aan het aantal verkochte emblemen en andere attributen van Dommelbaorzedurp. En ook het educatieve lesprogramma Ties & Fien wordt zeer gewaardeerd.”

Volledig scherm Kinderen van groep 1-2A van basisschool De Piramide hadden een tekening/collage gemaakt voor de bouwers van Dommelboarzedurp. © Roel van der Aa



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.