Domper voor Tim van Rijthoven: blessures zetten streep door deelname toernooi in Zwitserland

De Brabander kwam dit seizoen pas in vijf wedstrijden in actie. Half februari kwam hij voor het laatst in actie op het ABN AMRO Open, waar hij in de openingsronde verloor van de Amerikaan Maxime Cressy.

Hij werd in Rotterdam opnieuw gehinderd door een pijnlijke rug, net als de afgelopen maanden regelmatig het geval was. ,,Het is onduidelijk hoe zijn schema voor de komende weken eruit ziet, aangezien we niet willen beginnen voordat alles fysiek weer in orde is”, aldus het management van de tennisser.