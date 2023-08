Door heel Nederland liggen er dakpannen van 110-jarig Standdaarbuitens bedrijf Luijtgaarden

Video van de dag: Giraffe zonder vlekken geboren: 'Enige ter wereld’

In een Amerikaanse dierentuin is een bijzondere giraffe geboren. Het kleintje heeft geen vlekken en is helemaal bruin. Volgens experts is zij de enige levende giraffe van haar soort ter wereld met een effen kleur. Het vrouwtje is op 31 juli geboren in Brights Zoo in Limestone, Tennessee.