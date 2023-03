'Door kap van knotwilgen in Drimmelen kan het er zelfs beter op worden’

LEZERSBIJDRAGEDe gemeente Drimmelen wil 45 knotwilgen kappen aan de Zeggeweg in Drimmelen. In het dorp is daar door sommigen verbaasd op gereageerd. In onderstaande ingezonden brief laat Connie van Dongen weten op haar beurt weer verbaasd te zijn over die reacties.

Natuurlijk had ik gehoord dat er ophef was over de voorgenomen bomenkap in ons dorp, maar dacht dat het wel los zou lopen. Ik was dan ook erg verbaasd over het stuk in BN De Stem, dat de gemeente 45 bomen wil kappen aan de Zeggeweg en de reactie daar op.

Ik fiets vaak naar Made, maar als het donker wordt, voel ik me op dat stuk altijd onveilig. Je rijdt dan een heel donker stuk in, de takken maken bijna een dak boven de weg. Ook staan ze zo dicht op elkaar dat sommige takken opzij groeien over de weg, ik ben al eens tegen zo’n tak aangereden.

Incidenten

Ik zie regelmatig boeren die moeite moeten doen om fatsoenlijk de weg op te komen met hun machines. Er is nog nooit iets gebeurd lees ik in de krant, maar kleine incidenten zijn er wel degelijk geweest. Moeten we eerst op erger wachten?

De cultuurhistorische en landschappelijke waarde verdwijnt niet als er daar wat minder bomen staan. Ze hoeven niet op elkaar te staan om de waarde in stand te houden. Ik denk zelfs dat het er mooier op wordt. Ook blijven er genoeg bomen over om de historische kern te omarmen; met spiegels in de polder verdwijnt het historische juist.

Meer lucht

Je komt nu uit Made en rijdt over een heel stuk kale Zeggeweg, dan kom je ineens op een stuk waar de bomen hutje mutje staan. Juich het toe dat er vanaf Made meer bomen komen en dat er wat verderop meer lucht komt; je zal zien dat het er voor iedereen beter op wordt. Ook doordat er elders in de gemeente nog 30 bomen worden geplant.

Connie van Dongen

Drimmelen