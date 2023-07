Door storm verwoeste schuur in Lage Zwaluwe is nu luxe vakantiewoning: ‘drama’ bleek een kans te zijn

Glazen toren van Rabobank in Oss is anno 2023 veel te groot, verhuizing in de pen

OSS - De Rabobank in Oss kijkt uit naar een kleiner kantoor in de stad en bereidt zich voor op een afscheid van de glazen toren aan de Raadhuislaan. Dat 24 jaar oude gebouw is inmiddels veel te groot voor de sterk gedigitaliseerde dienstverlening.