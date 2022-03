Doorbraak in zaak raadselachtige overval op Bol.com in Waalwijk: twee verdachten aangehouden

Politie krijgt zes tips binnen na overval op Mark Gillis: ‘Er lijkt interessan­te informatie bij te zitten’

OMMEL - Zes tips zijn er sinds maandagavond binnen gekomen bij de politie over de overval op Mark Gillis. De zoon van multimiljonair Peter Gillis werd in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar overvallen in zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel.

13:46