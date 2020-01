Doorbraak in zaak vermiste Belg: speciekuip gevonden op getipte dumpplek

De duikers deden hun vondst onder de brug over de drukke scheepvaartverbinding, op de weg tussen Nieuw-Vossemeer en Oud-Vossemeer. Dat is precies de plek waar twee duikteams donderdagmorgen gericht zijn gaan zoeken, nadat de recherche de afgelopen weken ‘nieuwe en betrouwbare’ informatie had ontvangen over deze locatie als dumpplek. Volgens die en eerdere informatie zouden de resten in een plastic speciekuip zijn gestopt die is afgevuld met hard cement, precies wat de duikers uit het water haalden.