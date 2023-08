Dorpshuis Joffershof trekt eigen lijn: akkoord met tien jaar wachten op verbouwde kerk

Uitvaarton­der­ne­mer reed met lijkwagen bomvol drugsgrond­stof­fen door dorp Beugen

De 38-jarige eigenaar van een Rotterdams uitvaartbedrijf reed afgelopen mei door Beugen, bij Boxmeer, met 675 kilo BMK in zijn rouwwagen. De ondernemer beweert dat hij niet wist dat deze grondstof voor harddrugs in de dozen in zijn auto zat.