‘Draag een steentje bij’ is een succes, opknappen kloostermuur kan beginnen

Bezwaren stranden: nachtslui­ting huisartsen­post in Roosendaal gaat door

ROOSENDAAL - De aangekondigde nachtsluiting van de huisartsenpost in Roosendaal per 1 mei gaat onverkort door. Wel is er woensdag 19 april in het Roosendaalse buurthuis Keijenburg nog een informatieavond voor burgers over de sluiting.