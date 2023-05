Draaidag in het Van Osch Museum

Doodge­bloed Boekel Ronduit herleeft op kleinere schaal in nieuw jasje en ook de naam verdwijnt

BOEKEL - Ruim 25 jaar was het voor velen vaste prik: met Hemelvaartdag naar de braderie Boekel Ronduit die vele duizenden bezoekers trok. Vanaf 2016 kwam er de klad in en uiteindelijk bloedde het evenement dood. Nu herleeft het op 18 mei in een nieuwe vorm.