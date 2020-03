Drama in Etten-Leur: vader getroffen gezin zaterdag gezien bij supermarkt, politie stuurt burgernetmelding

Negentigja­ri­ge zuster uit Helmond herstelt van corona

28 maart HELMOND/TILBURG - Het nieuwe coronavirus heeft de Zusters van Liefde in Tilburg hard getroffen. De 90-jarige Helmondse non Ria van den Berkmortel werd besmet met Covid-19, maar is inmiddels herstellende. ,,Onze tante Ria is een held", vindt neef Hans van den Berkmortel.