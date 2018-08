Drama voor gezin in Etten-Leur na brand: vrouw (32) omgekomen, man en kindje (2) gewond

VIDEO Buurman redt vader en zoontje uit brandende schuur Et­ten-Leur, Linda (32) overleeft de brand niet

9:03 ETTEN-LEUR – De vrouw die in de nacht van zondag op maandag om het leven is gekomen bij een brand in een schuur aan de Nieuwe Kerkstraat in Etten-Leur, is de 32-jarige Linda. Haar man Hendrik en hun 2-jarige zoontje Djeno raakten gewond.