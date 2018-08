Drama voor gezin in Etten-Leur na brand: vrouw (32) omgekomen, man en kindje (2) zwaargewond

Het gezin gebruikte de schuur in de achtertuin tijdelijk als woning, aldus de politie. De schuur was zo'n drie bij vier meter groot en is van een familielid dat daar woont.

Veel bekijks

Of het gezin toestemming had om daar te verblijven en of het pand brandveilig was, moet onderzoek van de technische recherche uitwijzen. ,,We gaan kijken of er voldoende voorzieningen waren en of er brandbare materialen opgeslagen lagen", meldt Luijten.