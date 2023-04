Dramatische uitkomst zaak illegale woning in Wijk en Aalburg: familie moet van rechter huis uit

In vuilcontai­ner gedumpt hondje sterkt goed aan, vuilnisman topkandi­daat om eigenaar te worden

DEN BOSCH - ,,Hij springt al enthousiast tegen je been of gaat vrolijk op je schoot zitten.” Het gaat goed met het kleine hondje dat twee weken geleden uit een ondergrondse vuilcontainer in Den Bosch werd gered. Aansterkend in de opvang kan hij uitkijken naar een nieuw baasje. Grote kans dat dit Boy de Wilde wordt, de vuilnisman die hem van de dood redde.