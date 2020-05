Dranghekken en eenrichtingsverkeer: Efteling weer officieel open na twee maanden

Zeker honderd patiënten van huisarts Hoevenaars al overge­stapt naar andere praktijk

9:21 EINDHOVEN - Minstens honderd patiënten van huisarts Ronald Hoevenaars in Eindhoven zijn de afgelopen dagen overgestapt naar een andere praktijk in de buurt. Volgens Hoevenaars, die al een tijdje uit de running is wegens ziekte, is uitschrijven niet nodig en wordt er gezocht naar een opvolger.