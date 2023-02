Dreigende man aangehouden tijdens touwtjespringen in Roosendaalse sportschool

Sam (11) voert actie voor ‘zijn’ bosje in Best, tot bij de burgemees­ter en in de politiek aan toe

BEST - Hij is waarschijnlijk de jongste ‘actievoerder’ van Best. Sam Nissen (11) zet zich in voor behoud van het populierenbosje vlakbij huis, dat mogelijk moet wijken voor het veelbesproken nieuwbouwplan De Boomgaard.

19:33