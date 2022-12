Drek kwam uit doucheputje buurman omhoog: onderzoek naar mogelijke illegale lozing door varkensboer

met video Kilo’s explosief materiaal en bivakmut­sen gevonden in auto’s in Breda, politie arresteert drie mannen

BREDA - De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag kilo’s explosief materiaal gevonden in een auto aan de Bavelseparklaan in Breda. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest ter plekke komen.

8 december