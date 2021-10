Drie Amsterdammers aangehouden: ‘Speelden sturende rol’ bij afpersing fruithandel De Groot

Het grootste circusfes­ti­val van Nederland is terug: 'Gelukkig mogen alle tenten weer opgebouwd worden’

Getemde tijgers, klunzige clowns en knappe kunstjes. Dat even traditionele als hardnekkige beeld staat het hedendaagse circus in de weg. Dat circus zoveel meer is, is tot en met 31 oktober te zien op Festival Circolo, Leijpark Tilburg plus enkele voorstellingen bij Theater De Nieuwe Vorst en op het voorterrein van Schouwburg Concertzaal Tilburg.

24 oktober