Drie bewakers gewond bij schietpartij in centrum Breda: drie verdachten aangehouden

De drie gewonden werden behandeld in ambulances en zijn daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de eerste berichten van de politie is er nog veel onduidelijkheid over wat er is gebeurd in de Reigerstraat. De schietpartij vond vermoedelijk rond 01.30 uur plaats buiten de uitgaansgelegenheden De Graanbeurs of De Kapitein, op straat, waarbij drie bewakers zouden zijn beschoten. Een werd geraakt in zijn voet, de ander in zijn knie. Waar de derde werd geraakt, is onbekend.

‘Er was heel veel bloed’

Esmée Kroon (20) uit Etten-Leur was aanwezig bij het ‘Terug Naar Toen’ feest in De Graanbeurs. Volgens haar vond buiten op straat een ruzie plaats, waarbij een bewaker in zijn been zou zijn geschoten.

,,Hij werd naar binnen gebracht. Er was heel veel bloed. Iedereen rende naar binnen en een bewaker sloot de deuren’’, vertelt ze. Uiteindelijk moest Kroon een uur binnen wachten in de Bredase uitgaansgelegenheid.

,,Toen we later wel naar buiten mochten, werden we daar ook nog vastgehouden. Dat was eng, er was heel veel politie. Na een kwartier buiten staan mocht ik eindelijk vertrekken.’’ Vooral alle onduidelijkheid onder het uitgaanspubliek zit Kroon dwars. ,,Bewakers wilden niet vertellen wat er precies gebeurd was en waarom we niet weg mochten.’’

Geschrokken

Tegen 02.00 uur ’s nachts is de studente vooral geschrokken van de avond. ,,Het gaat wel, maar ik wil zo snel mogelijk naar huis toe. Ik heb iemand gebeld en word gelukkig zo opgehaald.’’

De cafés zijn ontruimd en de omgeving is afgezet met linten voor onderzoek.

Volledig scherm Schietpartij Breda © Perry Roovers

