Drie dagen zomercarnaval in Zevenbergschen Hoek: ‘Alle mensen zwaaiden en noemden me prinses’

met video Lichaam van nachtvis­ser gevonden in kanaal in Aar­le-Rix­tel, vrienden zochten naar het slachtof­fer

AARLE-RIXTEL - In het water langs de Pater Eustachiuslaan in Aarle-Rixtel is zondagmiddag het lichaam van een man gevonden. Het slachtoffer was aan het nachtvissen met een paar Poolse vrienden en raakte vermist.