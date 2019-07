Drie jaar cel geëist tegen natuurgenezer Klaus Ross

Dit na toediening van een alternatief kankermedicijn in juli 2016. De toepassing van het alternatieve medicijn als zodanig was niet verboden maar het preparaat was niet goedgekeurd als geneesmiddel. Justitie beschuldigt Ross van dood door schuld in drie gevallen en schending van de Duitse geneesmiddelenwetgeving in vier gevallen.

Volgens het Openbaar Ministerie diende Ross zijn ernstig zieke patiënten in zijn alternatieve kankerkliniek in Bracht, vlak over de grens bij het Limburgse Swalmen, een overdosis toe van glucoseblokker 3-BP. Dit na het afwegen van een verkeerde hoeveelheid met een weegschaal die niet geschikt was voor zeer kleine hoeveelheden.

Ross reeg zijn omstreden glucoseblokkers via een particulier uit Eindhoven. De Eindhovenaar had zich dag en nacht in de oncologie verdiept, omdat zijn vrouw kanker had. Tijdens die zelfstudie stuitte hij op glucoseblokkers - hij bestelde ze online en ging ze later ook aan Ross doorverkopen.

Levensgevaarlijke stof

De slachtoffers waren twee vrouwen en een man. Ze stierven binnen twee dagen na een infuus met een alternatief kankermedicijn. Een vierde patiënt raakte zwaargewond.

Volgens justitie leidde ‘een forse overdosis’ van 3-BP tot ernstige hersenbeschadigingen en uiteindelijk tot de dood van de drie patiënten. Ross wist hoe gevaarlijk de stof was en dat overdosering ernstige bijwerkingen heeft. ,,Hij ging om met een levensgevaarlijke stof”, aldus de officier van justitie.

Ross controleerde in de drie fatale gevallen volgens hem niet hoe hoog de toegediende dosis was. Daarmee negeerde hij de regels van de geneeskunst, aldus justitie.

Oprecht

In het voordeel van Ross spreekt volgens de officier van justitie dat Ross geen strafblad heeft, oprecht was in zijn wens om mensen te helpen en door het gebeurde zijn beroep niet meer kan uitoefenen. Ross werkt nu als zelfstandig verpleger en moet het naar eigen zeggen doen met een bruto inkomen van 1100 euro per maand, liet hij desgevraagd aan de rechtbank weten.