Drie kussen en de 1,5 meter loslaten, veel Brabanders doen het liever nog niet: ‘Schrik zit in onze botten’

Nieuwsover­zicht | Man (22) verdacht van brandstich­ting scholen - Gevecht Rico Verhoeven gaat niet door

6 oktober Een man van 22 wordt verdacht van de brandstichting bij twee basisscholen in Oss. Hij zit nog zeker twee weken vast. Verder werd vandaag bekend dat het gevecht tussen Rico Verhoeven en Alistair Overeem op Glory vanwege een blessure niet doorgaat, komt er een splinternieuwe SodaStream-fabriek in Tilburg en sloten we aan in de tankfile in Baarle-Hertog, net over de Belgische grens. De horeca blijft met personeelsproblemen kampen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag 6 oktober.